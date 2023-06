Los niños de hoy en día cada vez están más enterados de cómo funciona la reproducción humana, los embarazos y los partos. "¿Todos los niños?", pregunta Gakian a sus compañeros de Zapeando, a los que demuestra que no todos están tan espabilados con este vídeo viral.

En él, un peque se pone triste al ver fotos de su madre embarazada: "¿Por qué me comiste?", le pregunta. Y, aunque su mami le intenta explicar que no se lo comió, sino que creció dentro de ella, lo cierto es que el niño no acaba de creérselo y ella acaba vacilándole: "Te comí porque estabas muy rico".

"Ese niño piensa que su madre se lo comió y que la muy sádica se hizo fotos para enseñárselas a él una vez descomido", comenta Valeria Ros, que está convencida de que "el niño va a dormir con la luz encendida hasta los 85 años mínimo". "Qué agobio pensar que tu madre te ha comido", sentencia.