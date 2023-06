Santi Alverú visita el plató de Zapeando y lo hace con algo entre las manos. "He visto lo que llevas y tu puesto pende de un hilo", le advierte Dani Mateo nada más sentarse a la mesa, a lo que el colaborador se defiende: "Un tipo me ha dado esto y yo lo he cogido", asegura él, que explica que prefiere dejarlo sobre la mesa por si regresan a por él.

Y, es que, Santi Alverú trae enmarcada la foto de graduación de Dani Mateo de la que el presentador tanto se avergüenza. "¿Esto es real?", pregunta María Gómez sin poder contener la risa.

"Te voy a matar", dice el catalán, que responde a la pregunta de María de qué estudiaba en los años de la imagen: "Desde luego imagen no". "Sois una gente asquerosa", espeta. Puedes ver este divertido momento en el que Dani Mateo vuelve a reencontrarse con su foto de graduación en el vídeo principal de la noticia.