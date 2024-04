"¡Me encanta la naranja!", afirma Jiaping en Zapeando, y demuestra que es posible pelar una naranja con palillos chinos. Esta clava uno en la piel sin llegar a la pulpa y va girando la fruta hasta completar la circunferencia.

Una vez hecho esto, la colaboradora introduce el palillo para separar la piel de los gajos. Aunque el proceso se alarga algo más de lo esperado y Cristina Pedroche reconoce que ella no habría tenido tanta paciencia: "Yo ya me la he comido con piel y todo".

"Eres la profesora que no sabíamos que necesitábamos", le dice Dani Mateo. Puedes ver cómo funciona este método en el vídeo principal de la noticia.