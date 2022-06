La modelo Vania Millán y su novio, Julián Bayón, se han dado el 'sí, quiero' en pleno centro de Madrid y a la ceremonia, como no podía ser de otra manera, ha acudido su excuñada, Pilar Rubio. La presentadora escogió para la ocasión un conjunto formado por un top negro y una falda larga estampada de Chanel, que no ha gustado demasiado a Josie: "¿Estoy en 1972 o estoy en 2022? ¿Este es el Chanel con el que sueña alguien?", critica en el plató de Zapeando nada más verlo.

Pero, por si fuera poco, asegura que esta falda es de "campesina" y no entiende cómo una mujer como Pilar Rubio se puede "poner eso". "Vas a juego con la moqueta, es que no puedes ir así", espeta indignado, y, es que, "si va a aplastar a todas las invitadas, que lo haga y se quede a gusto. Pero que no vaya con esa falda de campesina", sentencia. En el vídeo principal de la noticia te dejamos su veredicto final sobre el look de Pilar Rubio en la boda de Vania Millán.