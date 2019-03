Ana Morgade: “Voto por el patrocinio de Sobera”

CANDIDATOS A ‘NO ME ENFOQUES QUE NO TE OIGO’

El programa estrena nueva categoría en los premios Zapeando como cada lunes. En esta ocasión, busca el mejor fallo técnico de la televisión en ‘No me enfoques que no te oigo’. Algo de lo que saben mucho en ‘Zapeando’, pero no pueden darse a ellos mismos el galardón porque “es más divertido que se lo lleven otros”, explica Frank Blanco. Los tres primeros candidatos son: ‘Atrapa un millón’ en las noticias, un rotulista bilingüe y un directo en diferido.