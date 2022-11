Bertín Osborne se "ha quitado el pantalón de pinzas y la camisa" para la revista ¡HOLA! y "nos ha dejado a todos ojipláticos", comenta Thais Villas con sus compañeros de Zapeando, a los que le enseña la imagen que ha causado furor. "¡Es un adonis!", espeta Valeria Ros, y Cristina Pedroche no puede hacer otro que darle la razón: "Está muy fuerte".

Y, es que, el artista se ha desnudado a sus casi 68 años para la revista y ha dejado ver el "cuerpo tan estructural" que tiene después de perder diez kilos gracias a sus nuevos hábitos de vida, que consisten en hacer ejercicio y cuidar su alimentación. "Me he quedado muerta cuando lo he visto esta mañana, no daba crédito", comenta Thais, que reconoce que a estas alturas ya le "vale todo".

Por su parte, Dani Mateo no puede evitar comentar: "Bertín cabalga de nuevo" y reconoce que le ve "un referente inalcanzable" incluso a su edad. Puedes ver las cómicas reacciones de los zapeadores al ver la portada de Bertín Osborne luciendo musculitos en el vídeo principal de la noticia.