Cristina Pedroche recopila en este vídeo de Zapeando algunas de las mayores excentricidades que han reconocido tener los famosos en su casa. Desde el que tiene una "pista de hielo", tal y como confesó a Pablo Motos en uno de sus programas de El Hormiguero, hasta quien se ha construido un parque acuático con más de "10 toboganes", tal y como explica Cristina Pedroche al resto de sus compañeros de mesa, y que para llenarlos junto a los ríos y las piscinas que lo completan emplea un total de 24 millones de litros de agua al año.

También hay un famoso que se ha construido un aeropuerto en su casa, con "dos pistas de aterrizaje que van directamente hasta la puerta", comenta la zapeadora de Vallecas ante sus compañeros que no dan crédito a lo que están escuchando. Además, posee 5 avionetas y un Boeing707, todo ello valorado en 85 millones de euros. "Espero que no lo use nadie más, porque como lo use más gente ahí no duerme ni Dios", comenta Miki Nadal al ver las impactantes imágenes de esta casa. ¿Sabrías decirnos a qué famoso pertenecen cada una de estas excentricidades?