"El espíritu navideño transmite amor, alegría y bondad. Sin embargo, el espíritu de Halloween transmite todo lo contrario", observa Dani Mateo, y lo comparte con sus seguidores. Y, es que, ha encontrado un vídeo en las redes sociales en el que un niño entra en un vestíbulo donde hay un recipiente lleno de caramelos para que todo el que entre se sirva, pero el muchacho termina vaciándoselo en su mochila.

Por si robar fuera poco, el niño también hace la peineta a la cámara que vigilaba los caramelos. "Normal que no vaya disfrazado de monstruo porque no lo necesita", no puede evitar reaccionar Dani Mateo al verlo. Puedes ver el cómico momento en el vídeo principal de la noticia.