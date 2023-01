Marie Kondo ha confesado recientemente en una entrevista que tras el nacimiento de sus hijos ya no es capaz de mantener la casa ordenada como antes, que "se ha rendido", resalta Quique Peinado, que explica a sus compis de Zapeando que "ha tirado la toalla y lo ha hecho aburruñada": "Ni la ha doblado vertical, ni nada", bromea.

Además, aprovecha la noticia para hacerle una peineta en directo: "Ha confesado que tiene que empezar a ser permisiva consigo misma porque con criaturas en casa no puedes tenerla inmaculada", espeta el de Vallecas, que asegura que con hijos "no hay manera" de tenerla ordenada. "Es que si pudiera ya confirmaría que no es humana", espeta Lorena Castell. Puedes ver el repaso que hacen en Zapeando a la trayectoria de la reina del orden, desde los tres hijos que tiene hasta el patrimonio de 10 millones que tiene, sobre estas líneas.