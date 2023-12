La Navidad está a la vuelta de la esquina y son muchos los que no han podido resistirse y ya han decorado sus casas. Este es el caso de una pareja de alemanes que, además, ha entrado en el Libro Guinness de los récords después de adornar su vivienda con 555 árboles de Navidad. Una hazaña que comenzaron en el mes de agosto y que han terminado ahora. "Les tiene que gustar mucho", comenta Valeria Ros, que se queda impactada con las imágenes virales.

"Lo que no les tiene que gustar nada es no tener espacio en su casa con tanto árbol", añade la colaboradora vasca, que saca la parte positiva de esta loca decoración y es que no deben pasar mucho frío en invierno: "Ese plasticazo tiene que dar un calor...".