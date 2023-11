Dani Mateo señala que "los guionistas de 'Password' han demostrado lo importante que es elegir bien las palabras para darle vidilla al concurso", pues han aprovechado que Willy Bárcenas acudía como invitado para escoger una palabra muy conectada a él.

"No dan puntada sin hilo", comenta Iñaki Urrutia, ya que el cantante debía dar pistas al concursante para que este adivinara este término, que no era otro que el nombre de su grupo de música, Taburete. "Menos mal que el concursante se sabía el nombre del grupo, porque si no, vaya tensión el resto del programa", apunta Quique Peinado.

Mientras que Goyo Jiménez y LlumBarrera se enfrentaban a un término que provocaba "mucha risa tonta", indica el zapeador. Ambos tenían que dar pistas a los concursantes para que consiguieran adivinar la palabra 'satisfyer'. "Qué bromitas hay siempre que se menciona. Es el aparato que da más alegría hasta sin usarlo", asegura Valeria Ros.