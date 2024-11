El periodista Paco Jiménez visita Zapeando para hablar sobre la detención del inspector jefe al mando de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada de Policía Judicial de Madrid. El agente tenía escondidos en su domicilio 20 millones de euros en una pared y en un falso techo de su sótano.

El agente no solo tenía dinero en su casa sino que también guardaba cerca de un millón de euros en su despacho. "No creo que fueran para la máquina de café, eran billetes grandes", comenta Cristina Pedroche. "No iba a llenar la casa de más agujeros", añade el periodista, "una parte del dinero la guardaba en el cajón de su despacho bajo llave".

Uno de los hechos más curiosos de este caso es que sus compañeros lo apodaban 'El anodino'. "Era un tipo muy gris, que no destacaba por nada y apenas salía del despacho", apunta Jiménez. "Puedes ser perfectamente anodino y gris porque tienes 20 millones detrás de una pared", afirma Dani Mateo.

Paco explica que el agente pudo reunir todo ese dinero debido a que, presuntamente, los narcotraficantes le pagaban por "enseñarles cómo evadir los controles, por dónde meter la droga...". "Entonces es sin duda el maestro mejor pagado de este país", explica el presentador.