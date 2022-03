'El Hormiguero' ha vuelto a prescindir de su presentador titular por segunda vez en su historia. Nuria Roca, igual que en la ocasión anterior, es la encargada de sustituir estos días a Pablo Motos, porque se ha vuelto a contagiar de coronavirus. En Zapeando han analizado lo ocurrido durante el programa a los mandos de la presentadora.

Llegaron a contactar con Pablo Motos, "que está como una rosa" como pudo demostrar en la videollamada. Las hormigas le reprocharon que, aunque no tiene síntomas, si parece haber perdido el sentido del gusto: "El sentido del gusto lo tienes regular para estar por casa, por la camisa". Pero su estilismo no solo se quedó ahí, sino que el presentador mostró a la cámara qué llevaba puesto como pantalones: "Siempre me suelen asesorar y hoy he cogido la primera camisa del armario, y la verdad es que no me viene", se justificó. Puedes ver su divertida reacción en el vídeo principal de esta noticia.