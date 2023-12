Ana Guerra ha visitado Zapeando para presentar su nuevo disco 'Érase una vez'. El disco está compuesto por cuatro canciones y, además, con un formato muy especial: una carpeta numerada en la que, además del disco, se pueden encontrar reproducciones de las letras de las canciones escritas a mano por ella, cinco fotos muy especiales, pegatinas y un tatuaje.

Además, la cantante ideó una manera muy original de promocionar su disco en redes sociales: "La historia absurda del día". En su perfil de Instagram, la cantante ha decidido subir historias en las que hacía referencia a su nuevo álbum mientras hacia las cosas más diversas: desde hacer el pino a recoger el lavavajillas.

"Ha sido muy loco que esto se haya hecho viral", afirma la cantante. Ana cuenta que se le ocurrió esta acción ya que ella no sabe promocionarse y al menos, con esto, podía pasárselo bien ya que, como afirma, "a mi no me gusta venderme".