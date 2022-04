Dani Mateo se ha interesado por saber cómo se conocieron Omar Montes y C. Tangana, quienes cantan juntos en el tema 'La culpa'. "Lo conozco desde hace años", ha señalado Montes, a lo que ha añadido: "Lo conocí hace años porque saqué una canción, la subí a Instagram y me habló por mensaje directo".

Así, ambos empezaron a hablar y se hicieron amigos, tal y como ha señalado el artista. "Al tiempo, me mandó esta canción ('La culpa') y me dijo si la hacíamos. Al principio la hice yo solo, y la iba a sacar yo solo, pero al final se metieron Antón (C. Tangana), Daviles de Novelda y Canelita", ha recordado.