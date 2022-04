"En un funeral no sabes qué decir", presenta Dani Mateo su vídeo viral de esta tarde, y mucho menos si eres pequeño. "Ha pasado en México", se estaba celebrando el funeral de un "señor" cuando su nieta de tan solo 5 añitos cogió el micrófono para cantar a su abuelo algo que ella misma había escrito: "Te van a enterrar a enterrar. Te van a enterrar". Una melodía que desata las risas en el plató de Zapeando, que no dan crédito a lo que estaba sucediendo en el último adiós de este hombre: "Una muestra más de que los niños siempre dicen la verdad", afirma María Gómez, que no puede evitar reírse.

"Todo está raro", afirma Quique Peinado, "desde que alguien está haciendo un Tik Tok" en un funeral. Pero la sorpresa de la peque no terminó ahí, además de una canción escrita de su puño y letra también se había preparado una coreografía al más puro estilo "Disney", tal y como se puede observar en el vídeo principal de la noticia: "Ha sido una despedida que nadie va a olvidar", asevera Maya Pixelskaya tras ver las imágenes.

