Rosi Polín, la reportera que más se la juega en la tele, hizo un directo para el programa 'Una hora menos' en el que aparecía con una rana carnívora en sus manos. "Tiene colmillos y si se pone nerviosa, suda veneno. Es peligroso hasta si lo huelo", señaló Polín, a lo que añadió: "Tengo una bomba en mis manos; estoy temblando, porque como me muerda no me vas a ver...".

Por su parte, la cuidadora del anfibio señaló que si se molesta al animal, suda, y si el sudor se huele de cerca, puede provocar "una parálisis pulmonar y en el corazón una parálisis" que les podía provocar incluso la muerte, algo que alarmó a la reportera, quien vivió un complicado momento hasta que la cuidadora le cogió la rana venenosa de las manos.