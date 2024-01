Miki Nadal presenta un vídeo viral que muestra lo que él describe como "un drama humano" en una estación de autobuses de Colombia. Se refiere a lo que le ocurre a una señora cuando intenta colarse hasta la zona de acceso a los autobuses.

Esta detecta que hay un hueco debajo de las puertas de seguridad y decide reptar por el suelo para no pagar, pero no cabe y se queda atascada a la altura del trasero. A pesar de sus esfuerzos, no consigue pasar al otro lado y termina dando marcha atrás.

"La mujer había planeado la huida solo hasta la mitad. Se quedó sin tiempo y no hizo el cálculo entero", comenta Dani Mateo. Puedes ver este momento en el vídeo principal de la noticia.