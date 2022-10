Camela visita Zapeando y se enfrentan a las preguntas de Jiaping, que ha recopilado en la calle de los fans del grupo. "Esta es para Dioni, ¿por qué y por quién te raparías la melena?", pregunta la colaboradora todoterreno. "Ahora mismo por cualquier persona de mi familia que me lo pidiera por alguna necesidad", confiesa.

Y, es que, aunque nunca haya tenido problemas para cortarse el pelo, ahora reconoce que le quedan "cuatro pelos" por lo que le costaría menos. Es en ese momento cuando confiesa su calvicie: "Ya se me ve la mortadela en los conciertos, por eso me pongo la coleta esta". "Está muy bien tapada", le felicita Dani Mateo, que le advierte de que desde que lo ha dicho no ha podido parar de mirarle "la mortadela", pero que no se la ha visto en ningún momento: "Muy bien gestionado el tema".