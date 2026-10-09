Miki Nadal, tras ver a Shakira visitando las instalaciones de su 'Macondo Park': "Es como 'El jefe infiltrado'"

Shakira ha visitado la ciudad efímera que ha creado en Madrid con motivo de su gira y ha probado algunos de los productos que se venden allí: "Me han abierto 'Macondo Park' para mí", cuenta la colombiana en este vídeo.

La gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' de Shakira ha convertido Madrid en una de sus grandes paradas. La artista colombiana ha creado 'Macondo Park', una auténtica ciudad efímera levantada desde cero para acompañar sus conciertos y en la que los fans pueden encontrar todo tipo de experiencias y productos relacionados con la cantante.

En 'Zapeando' han mostrado las imágenes virales de Shakira recorriendo las instalaciones y probando algunos de los productos que se venden en el recinto, entre ellos el famoso "helado de la loba". "Me han abierto 'Macondo Park' para mí", comenta Shakira en el vídeo, que se enfrenta ya a su último fin de semana de shows.

Desde el plató, Miki Nadal asegura que la escena parece sacada del programa 'El jefe infiltrado', en el que los responsables de una empresa se hacen pasar por trabajadores para descubrir cómo funciona el negocio desde dentro. En este caso, Shakira parece comprobar de primera mano cómo marcha la ciudad que han construido para ella y sus seguidores.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

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