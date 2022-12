Florentino Fernández acude a Zapeando para presentar su nueva película 'A todo tren 2, donde comparte cartel con Paz Vega, Santiago Segura o Paz Padilla, entre otros muchos. Pero nada más entrar en el plató Miki Nadal y él empiezan a vacilarse como "hermanos", ya que para Dani Mateo el actor es el "bueno" y el zapeador "el venenoso".

"A Flo le tengo que agradecer que todos los trabajos que no ha podido hacer me los han mandado a mí y así he aguantado en esta vida", bromea Miki Nadal, que le quita las gafas y le imita para demostrar el gran parecido que hay entre ellos. "¡No pongas cara de tonto que no soy yo!", espeta el humorista, que decide imitar también a Miki Nadal en Zapeando. "Te sale mejor si coges el móvil", le sugiere María Gómez, que no puede evitar reírse con la surrealista situación que se vive en el plató del programa, y que puedes ver en el vídeo principal de la noticia.