El conquistador del Caribe, el Love Island vasco, está en su recta final y los concursantes se han enfrentado a un juego de inmunidad donde los concursantes debían saltar desde un trampolín de 20 metros para coger un banderín y volver a trepar en esa cuerda otros 20 metros. Todo, con la tensión de saber que el primero que llegara iría directo a la final y el último, quedaría eliminado.

Anne tenía un miedo añadido y es que la concursante tenía miedo de hacerse daño en las prótesis. "No sé cómo cogérmelas, espero que no me vaya a doler", reconocía la concursante a cámara. Finalmente, la joven decidió no saltar y quedó eliminada. Eso sí, antes de irse del programa decidió lanza un mensaje feminista y reivindicativo sobre las mujeres trans: "A las chicas trans, dejemos de lado el prototipo de ser una chica 10 y ser perfectas, de estar siempre preocupándonos de nuestra imagen y de no hacer cosas por el qué dirán o si hacemos un deportes masculino por vernos masculinas, no, ¡a darlo todo! Aquí he demostrado que todas podemos, todas las mujeres somos un abanico de diversidad y todas podemos". Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.