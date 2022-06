"Por si quedaba alguna duda de que no hay reality más duro que El Conquistador del Caribe", ahora los participantes, además de a las pruebas salvajes, también tienen que hacer frente a un "nuevo peligro", informa Dani Mateo a los zapeadores. Y, es que, Iri, uno de sus concursantes, se ha levantado con todo el cuerpo lleno de sarpullidos: "Me pica todo el cuerpo y se me hincha toda la cara", le confesaba al médico del programa, que no dudaba de que se tratara de una reacción alérgica después de que le picara algún insecto o le rozara una planta.

En el vídeo principal de la noticia, la cómica reacción del concursante cuando le ponen una inyección en el culo para calmar la reacción alérgica. "En verdad, hemos puesto el vídeo solo para verle el culo", confiesa entre risas el presentador del programa, que se ha llevado una "decepción" al ver estas imágenes.