Dani Mateo presenta en Zapeando 'La sandía millonaria', un concurso "con dinero del bueno" que marcará "un antes y un después en televisión" y cuyo premio son 500 euros. Eso es lo que gana el espectador que dando a los zapeadores instrucciones desde casa consiga que la corten en dos mitades que pesen exactamente lo mismo.

Mientras llama a uno de los espectadores, Dani Mateo no da crédito de lo mucho que esta tardando en contestar. Por eso, cuando Sergio, el concursante, termina cogiendo el teléfono el presentador no puede evitar reñirle: "Muchas cosas mal, querido compañero. ¿Estabas viendo el programa? ¿qué hacías?". El concursante sorprende a Dani Mateo al contestar que estaba en el baño. Pero ese no es el mejor momento de la llamada y es que después de elegir a Miki Nadal para que corte la sandía por él, el hombre termina llevándose los 500 euros. Puedes ver el momentazo en el vídeo de arriba.

Pedroche regala 1.150 euros a la ganadora de la sandía millonaria

Lourdes, la concursante de la sandía millonaria, escoge a Cristina Pedroche para que corte a dos partes iguales la sandía. Puedes ver en este vídeo cómo ha sido el emocionante momento.