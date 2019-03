CSI Paquita, la cortina que paró una bala perdida: "A mi no me quieren ni las balas"

Una bala perdida impactó contra el cristal de una vivienda en Málaga. En ese momento, Paquita estaba en el salón viendo la televisión. Por suerte, la bala no causó ningún daño. Una de las cortinas de Paquita paró el impacto, y ella lo contó sorprendida a una redactora.

Ana Morgade trae a Zapeando la historia de Paquita, un relato digno de CSI. "Según la Policía Científica la cortina me ha salvado la vida", añade Paquita, que no pierde el sentido del humor a la hora de contar lo sucedido.

"Ahora pienso que me ha pasado una vez y que no me va a pasar más. A mi no que quieren ni las balas. Habría sido el año más corto de la historia, visto y no visto", bromea Paquita.