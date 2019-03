Los zapeadores ‘posan’ para el supuesto calendario benéfico de ‘Zapeando’

FOTOGRAFÍAS ‘ALGO’ RETOCADAS

Frank Blanco cree que ‘Zapeando’ debería hacer un calendario con fines benéficos. Una idea que no le hace mucha gracia a Miki Nadal porque ha hecho una prueba y no tiene claro si venderían muchos calendarios, no por los ‘zapeadores’ que salen bastante bien, sino porque sus compañeras no salen muy favorecidas. Ana Morgade juega a su juego y enseña una foto mucho más acorde con la realidad.