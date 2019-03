Ximena trae un regalo para Frank Blanco: "Eres un hombre muy especial para mí"

UNA FOTO DEDICADA A FRANK BLANCO

Ximena Córdoba, la presentadora del tiempo más original, le entrega un regalo a Frank Blanco antes de irse a Miami de nuevo. ¿Qué será? La periodista colombiana le regala una foto firmada exclusivamente para él: "Frank, para que no me olvides". "Me has llegado al corazón", asegura el presentador de Zapeando.