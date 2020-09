En la recta final del Triatlón de Santander, Diego Méntrida adelantó a James Teagle tras un error de su rival, por lo que antes de cruzar la meta, se detuvo y dejó pasar al británico para que se subiese al podio. Este gesto de gran deportividad ha dado la vuelta al mundo e incluso, ha llegado Hollywood.

El actor Will Smith ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo en el que cuenta el gran gesto del triatleta español. "Me encanta, me flipa esta historia", afirma Will, que destaca que eso es "integridad a pantalla completa". Por último, el protagonista de 'Soy Leyenda' manda un cariñoso mensaje al español: "Eres mi colega, Diego, te quiero".