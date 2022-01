En Zapeando estaban hablando de la fiesta del 'Jarramplas' en Piornal, Cáceres, cuando Valeria Ros se ha animado a contar una experiencia traumática que vivió durante las fiestas de Bilbao. "No sabéis lo mal que lo pasamos. Estábamos bajando las escaleras mecánicas para bajar al Metro y tiraron un contenedor, y tuvimos que salir corriendo porque el contenedor nos cogía", ha recordado, a lo que ha añadido: "Nos podía haber matado. Nunca he corrido tanto en mi vida, no veía nada".

"¿Que alguien como broma os tiró un contenedor para ver qué pasaba?", se ha preguntado Dani Mateo, a lo que Quique Peinado ha respondido: "Es Euskadi, son sus costumbres y hay que respetarlas".