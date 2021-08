Valeria Ros ha arrancado el programa de Zapeando confesando la nueva manía de Dani Mateo: "Le ha dado por ponernos muy nerviosos y hacer la aparición estelar cuando quedan diez segundos de empezar el programa". El presentador ha reconocido que ya tiene un "nivel de relajación" por la cantidad de programas que lleva hechos.

Pero al parecer no es el único que acude al plató sin mucha preocupación, porque los propios zapeadores cuentan que Valeria Ros se ha lavado los dientes en la mesa y sin agua. "No teníamos tiempo y me los he lavado y he tragado la pasta con un refresco", ha explicado la propia zapeadora.