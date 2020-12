La resistencia ha recibido una visita sorprendente. Su presentador, David Broncano, desconocía que tenía un cineasta en el público hasta que leyó algunas de sus confesiones. "¿Cuál ha sido la cosa más rata que has hecho por pura tacañería?", preguntaba el presentador, que acto seguido leía algunas de las respuestas del público.

"Devolver la ropa después de usarla para ir al estreno de mi propia película con las etiquetas", confesaba uno de los espectadores, que ha confesado que fue en 2012, y ha asegurado pasar todos los procesos de selección de público de La Resistencia para llegar hasta allí: "Sí, sí, he hecho el proceso y me han desinfectado". Pero el director no acudió al programa solo, a su lado había otro actor 'camuflado' entre el público. Puedes descubrir de quién se trata en el vídeo de esta noticia.