Dani Mateo tiene que dar un mensaje al mundo, en concreto, a los usuarios de los ordenadores: "Ya está bien , llevamos un año de teletrabajo y videollamadas, ya no hay excusa para que pasen cosas como esta". Y es que el presentador muestra en Zapeando el polémico vídeo en el que han pillado en una videollamada a un profesor de Física de una escuela católica besando el pecho a su mujer.

El hombre se ha disculpado públicamente por olvidar apagar la cámara porque todos sus alumnos adolescentes lo vieron. "Vaya chupadeta rara", afirma Lorena Castell mientras que Cristina Pedroche afirma que "parece que está catando la leche". "Es un poco turbio", señala Marta Torné. Y es que el vídeo deja alucinados a los zapeadores, que no pueden parar de hablar sobre la cara de la mujer: "A ella no le está gustando nada", afirma Pedroche mientras que Castell señala que no se lo está haciendo bien. "Es todo muy raro y no me mola nada", insiste Marta Torné. Puedes ver el polémico vídeo y el debate de los zapeadores en el vídeo principal de esta noticia.