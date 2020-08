"¿Cuántas conversaciones con ex se han tenido por encima de las posibilidades de aguante?", pregunta Dani Mateo en Zapeando. Y es que el confinamiento reanudó las conversaciones entre ex, aunque no todos los zapeadores están de acuerdo.

Lorena Castell afirma que a ella no la ha llamado nadie, una confesión que sorprende a Dani Mateo, que destaca que "tiene una 'chorboagenda' que parece la ONU". "¿Qué dices?, dejadme vivir", señala la zapeadora entre risas ante los comentarios de sus compañeros.