Sara Escudero: "Si Esperanza es alcaldesa me empadrono en Oropesa"

OTROS ESLÓGANES QUE NO VAN A NINGUNA PARTE

Tras los resultados de elecciones autonómicas y municipales, los ciudadanos han salido a la calle para manifestarse en contra de ciertos pactos. Sin embargo, los eslóganes de cada una de las concentraciones han dejado mucho que desear. 'Zapeando' se ha querido unir a esta moda de lemas simples, con una ronda rápida de otros eslóganes que no van a ninguna parte. 'Si pactáis con el coletas, tendré una pataleta'; 'Si pactáis con el PP me voy al bar a beber'; 'Si pactáis con el PSOE, yo también me voy al bar que se está fenomenal'; 'Si pactáis con Errejón, aguanto la respiración', son algunas de las propuestas de los 'zapeadores'.