Santiago Segura: “Convencí a Jesulín porque es un cachondo y ha querido su mujer”

ESTRENO EL PRÓXIMO VIERNES DE 'TORRENTE 5'

El próximo viernes se estrena ‘Torrente 5’ y por ello, Santiago Segura visita el plató de ‘Zapeando’, para promocionar su película. “Me ha salido muy bien, no parece mía”, asegura. En esta última parte, Torrente sale de la cárcel y se convierte en un fuera de la ley que quiere atracar un casino de Eurovegas. El director habla de los fichajes como Jesulín de Ubrique o Julián López y de los futuros como Ana Morgade, que tras hacer un montaje del tráiler, le encandila. “Esto que he visto me ha dado ideas. Para ‘Torrente 6’ prepárate”, comenta.