Lydia Bosch es una de las presentadoras y actrices más reconocidas de este país. En su trayectoria, ha dejado momentos inolvidables, e incluso algunos míticos. Zapeando no ha podido evitar mostrarle en su visita al programa uno de los momentazos más recordados de la zapeadora: su caída en 'El juego de la oca'.

"¡No me digas nada!", aseveraba mientras su compañero de programa bromeaba: "¡Penalti!". "He hecho el ridículo delante de toda España", lamentaba mientras no podía evitar gritar. Ahora, reconoce que lo peor fue la vergüenza: "Fue una leche... es que me entregué".