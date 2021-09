La cómica reacción de un niño a un terremoto en México se ha hecho viral. El pequeño no pudo contener sus nervios durante el temblor, tal y como se puede ver en un vídeo que se ha difundido en las redes sociales. Aunque la imagen solo enfoca al salón de la casa, y se puede ver cómo se mueven los muebles y la lámpara, la conversación que el niño mantiene con su madre ha sido muy comentada.

El pequeño no puede dejar de decir improperios y "groserías" mientras su madre intenta calmarle y le pide que no diga palabrotas. "Estamos bien mi amor", le dice la madre mientras él suelta: "¡Pinche terrmoto!", "fruta, hijo de su frutísima madre" o "es que me ponen re nerviosos, tonto septiembre, ¿por qué tiene que ser así?". "No, groserías, no", le reprende la madre.

