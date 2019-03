Quique Peinado: "Los que han venido al SalouFest son los que han aprobado los exámenes… ¡Cómo serán los que no!"

LOS ESTUDIANTES BRITÁNICOS ACUDEN AL SALOUFEST

Se está celebrando el SalouFest, en el que miles de estudiantes ingleses han venido a España para celebrar el final de los exámenes y relajarse también a su manera. 'Zapeando' destaca la imagen de una persona, que no sabe si es chico o chica, que se relaja paseando a la plancha que tiene como mascota. "Esto tiene una explicación: se ha bebido todo lo que ha pillado en el pueblo, the water of the flower vases", comenta Quique Peinado. Además, señala que "son los que han aprobado los exámenes. Los que han suspendido se han quedado allí que cómo serán".