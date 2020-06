Anna Simon analiza en Zapeando la letra de tres conocidas canciones: '99 red balloons' de Nena, 'Her comes your man' de Pixies y 'Wannabe' de las Spice Girls.

Además de ser una de las canciones más conocidas del grupo, 'Wannabe' también se convirtió en todo un himno feminista que instaba a anteponer la amistad a los ligues y a buscar una pareja que te valore y que no solo reciba sino que también dé. Con letras como "si quieres ser mi amante tienes que juntarte con mis amigas" o "si quieres ser mi amante tienes que dar, recibir es demasiado fácil".