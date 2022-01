Tras la impresionante actuación de Rigoberta Bandini en la semifinal del Benidorm Fest, Cristina Pedroche especula sobre cómo sería si finalmente representa a España en el festival de Eurovisión: "¿Ella en esa actuación va a enseñar las tetas y todos los demás?", plantea la zapeadora, que lo tiene claro: "Yo creo que parece que sí, a mí me gustaría porque en el fondo es una teta, no hay problema".

Una opinión con la que coincide María Gómez, aunque las zapeadoras no tienen claro si el festival lo permitiría. "Si van, en los ensayos no va a suceder, pero si van, por dios, que en el último momento una teta fuera por lo menos", sostiene Gómez, ante lo que Pedroche afirma: "Me voy con ellos y enseño yo la teta". Puedes ver el momento en el vídeo que ilustra estas líneas.