Ibai Llanos tuvo de invitado en 'Charlando tranquilamente', en Twitch, al "más grande", Pau Gasol, quien contó cómo fue su fichaje por Los Angeles Lakers y su primer encuentro con Kobe Bryant. "Recuerdo que Kobe me dijo que cuando llegara llegara al hotel, que le avisara porque quería venir a verme a la habitación. Me dio la bienvenida al equipo y me dijo que íbamos a ganar el anillo. Me mandó el mensaje al aterrizar básicamente", recordó.

"¿Alguno os habéis levantado a las 3:00 horas para ver a Gasol en Los Lakers? Yo me retiré del periodismo deportivo cuando ganó el anillo. Ahí lo dejo", ha comentado Quique Peinado, tras lo que ha señalado que Gasol mandó un mensaje de agradecimiento a los que se quedaron alguna vez hasta altas horas de la madrugada viéndole.