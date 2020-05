Patricia Conde ha reconocido que lo que más echa de menos de 'Sé lo que hicisteis' es cuando Dani Mateo se "metía una bola de calcetines en el paquete para bailar en mallas".

Una declaración que no ha pasado desapercibida para Mateo, que no ha dudado en rebatir sus palabras: "Escúchame carapan, no siempre". Y es que en un baile que realizó con Miki Nadal y Pilar Rubio, y que hemos recogido en Zapeando, se puede observar cómo "no había nada ahí", como él mismo reconoce.