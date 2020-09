Paris Hilton ha estrenado su documental 'This is Paris'. Un film en el que la modelo explica que sus padres eran muy estrictos y le llevaron a un internado del que salió con "shock post-traumático".

La artista afirmó en el programa de Drew Barrimore que no se merecía estar allí: "Lo único que me provocó son problemas de confianza". Y es que la cantante afirma que sus padres no le dejaban apuntarse a danza, maquillarse ni salir con sus amigas, por lo que cuando comenzó a hacerlo la internaron.

"Recuerdo que una noche de entre semana oí unos gritos desgarradores. No sabía que había gente entrando para llevársela a la fuerza", confiesa su hermana en el documental.

Y es que la propia Paris Hilton afirma que pensaba que la estaban secuestrando cuando dos hombres entraron en su habitación para llevársela. "Empecé a llamar a mis padres a gritos para pedir ayuda y cuando se me llevaban vi a mis padres de pie junto a su puerta, llorando. Nadie me explicó qué pasaba", ha explicado.

Según dice, en Provo, el internado en el que la internaron, las obligaban a hacer trabajo físico, las golpeaban, les daban pastillas que no sabían para qué eran y si se negaban las encerraban sin ropa en celdas congeladas.

El maltrato que recibió en el centro le marcó para siempre, incluso provocando la formación del personaje que ella misma reconoce ser.

"Cuando miro mi vida es como una caricatura. Lo gracioso es que estas cosas me importan una mierda. Los zapatos me los habré puesto una vez, me encanta estar en casa en chándal. Todo lo demás es parte del personaje", ha explicado.

Miley Cyrus estrena 'Midnight Sky'

'Midnight Sky', el nuevo single de Miley Cyrus ya está arrasando en las redes sociales gracias, en parte, a su espectacular videoclip con mensajes feministas. En este vídeo puedes ver el videoclip.