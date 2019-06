No saben ni la fecha de nacimiento, ni el curso que estudian, ni su color de ojos: ¿conoce este grupo de padres a sus hijos?

Zapeando muestra un reportaje que el programa 'Jimmy Kimmel Show' hizo con motivo del Día del Padre en Estados Unidos. En él, entrevistaron a un grupo de hombres junto a sus hijos para comprobar si realmente les conocen.

Las preguntas eran muy simples: la fecha del nacimiento, el curso que estudian o el color de ojos de tus hijos, pero ninguno de ellos supo contestar. "Mi cumpleaños fue ayer", le llegó a decir una de las niñas a su padre, algo que le dejó sin palabras.

"Pensaba que tenía los ojos marrones porque tengo una hija que los tiene así", "esa pregunta es buena porque no me la sé" o "me rindo", fueron algunas de las respuestas de los progenitores, que te mostramos en este vídeo.

Otros momentos destacados

En estos vídeos recordamos los momentos en los que el equipo de Zapeando ha salido a la calle para entrevistar a los ciudadanos sobre distintas temáticas. El último reportaje estuvo protagonizado por la adicción al móvil: ¿somos realmente conscientes de su existencia?

Durante otro de los programas, el equipo de Zapeando salió a la calle conocer si es verdad que el fútbol se usa como excusa para ser infiel. Estas fueron las respuestas de los entrevistados.