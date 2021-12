"¡Navidad, Navidad!", grita Lorena Castell nada más arrancar Zapeando, donde la decoración navideña ya está más que instaurada en el plató. Incluso, los zapeadores arrancan el programa al ritmo de la canción más tradicional de estas fechas: 'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey. "En este programa mientras yo esté aquí no se va a aplaudir a esta señora, nos ha hecho mucho daño a todos", destaca Dani Mateo sobre la cantante, que afirma que es "inevitable poner" la canción en estas fechas.

Y es que tras el encendido de las luces de Vigo y el árbol de Nueva York, llega el plató de Zapeando decorado por todo lo alto: desde estrellas a duendes. "Nos hemos gastado mucho dinero, lo que nos quedaba después de las sandías", explica Dani Mateo mientras que Miki Nadal realiza su ya tradicional imitación de Abel Caballero, alcalde de Vigo: "Vigo quedó precioso, aquí un poquito escaso, pero bueno aquí las estrellas son estas mujeres", destaca el 'zapeador' en referencia a sus compañeras. Puedes ver el momento y la decoración del plató en el vídeo de arriba.