"No pude despedirme de mi abuelo": la desgarradora queja de una joven sobre una conocida aerolínea

Alfonso Arús acompaña en el sentimiento a esta joven que ha tenido que vivir una experiencia traumática por culpa del personal de vuelo de una conocida aerolínea. La chica (@carmendiazguada) cuenta en el vídeo emitido en Aruser@s que puedes ver sobre estas líneas lo que le ocurrió hace apenas una semana.

"El 6 de junio compré un vuelo para el día siguiente con Ryanair de Bruselas a Asturias porque mi abuelo estaba siendo sedado en el hospital y le quedaban pocos días de vida", comienza a contar. Tras pagar 285 euros por un billete solo de ida y sin maleta, en la puerta de embarque le comunicaron que su mochila "no entraba horizontalmente en el medidor".

Por este motivo le exigieron pagar 60 euros más. Aunque ella no estaba demasiado conforme con lo que le pedían, se mostró dispuesta a hacerlo. "(La azafata) me apartó y me dijo que esperase a un lado para pagar y después de 10 minutos me dice que ya ha cerrado la puerta, que me ha desembarcado y que ya no puedo entrar en el avión ni pagando", asegura completamente conmocionada.

"Expliqué a las azafatas, con lágrimas en los ojos, que mi abuelo se estaba muriendo y que quería llegar a Asturias para despedirme de él. Les dio igual", lamenta. Finalmente, perdió el vuelo, el dinero y, lo peor para ella, la posibilidad de despedirse de su abuelo.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús denuncia "la falta de empatía de algunos trabajadores de Ryanair" con la joven.