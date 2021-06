Helen Mirren sorprendió a la audiencia del programa 'The Tonight Show' y al propio presentador, Jimmy Fallon, al aparecer en la entrevista realizada telemáticamente metida dentro de la bañera de su casa mientras se daba un baño con mucha espuma. "Es lo que tiene 'Zoom'. Estaba pensando por qué no podía estar en el sitio en el que me gusta estar y hablar con la gente. A mi me gusta hacerlo en el baño, así que, ¿por qué no estar en mi baño hablando con toda América?", reflexionó la actriz nada más arrancar la entrevista.

Y es que, como reconoce Maya Pixelskaya, Mirren "tiene tanto prestigio que podría haberse presentado desnuda" y casi así lo hizo. Aunque al principio el presentado se quedó impresionado, acabó alabando la idea de la actriz: "Es inteligente, eres la mejor". Puedes ver cómo fue la entrevista mientras se bañaba en el vídeo que acompaña a estas líneas.

La primera vez de Jimmy Fallon con público tras la pandemia

El presentador llevaba más de un año sin poder tener público en su programa por la pandemia. Por eso, no pudo evitar emocionarse al acercarse de nuevo a la normalidad.