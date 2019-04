Miki Nadal, sobre los nuevos paneles de la DGT: "Poner 'Modere la velocidad' es muy suave, yo pondría: '¡Afloja que te empapelo!'"

NUEVAS FRASES INGENIOSAS PARA LOS CARTELES DE LA DGT

La DGT ha sacado una nueva medida tecnológica para que la gente modere su velocidad mostrando las matrículas de los infractores con frases como 'Modere su velocidad'. Los zapeadores proponen nuevas frases para los carteles como: "No me toques el pito que me irrito" o "Saca el dedo de ahí".