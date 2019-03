Miki Nadal: "Me parece normal, Jordi no te va a contar que hay noches que le pica el corvejón y no se puede dormir"

MIX EL ‘HORMIGUERO’ Y ‘EN EL AIRE’ DE JORDI ÉVOLE

El estreno de la nueva temporada de 'Salvados' con Esperanza Aguirre, está dando mucho de qué hablar. Tanto es así que el propio Jordi Évole se ha quedado sin repertorio para hacer frente a tanta pregunta, y por eso contesta siempre con los mismos ejemplos, y contando las mismas anécdotas. Los 'zapeadores' se han dado cuenta de que se repite más "que el estribillo de ‘Las Kétchup'" y le han hecho un mix de sus intervenciones en 'El Hormiguero' y 'En el aire': "A mí me parece normal, Jordi no te va a contar que hay noches que le pica el corvejón y no se puede dormir", le defiende Miki Nadal.