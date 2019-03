Anna Simon: "O sea que Jimmy Kimmel no tenía la pistola debajo de la almohada, ¿eh?"

SANTOS INOCENTES ESTADOUNIDENSE

En Estados Unidos se toman muy en serio el día de los Santos Inocentes, por eso Rihanna juntó a un equipo de personas para colarse en la casa de Jimmy Kimmel y despertarle cantándole, a modo de videoclip, su single 'Bitch Better Have My Money' mientras le apuntaban con fluorescentes y le lanzaban dólares. El presentador, que pensaba estar siendo abducido por un ovni, se lo tomó bastante bien, se mostró tan tranquilo que ni se movió de la cama, lo que hace pensar a los 'zapeadores' que no se levantó porque: "Jimmy la pistola no la tiene debajo de la almohada", comenta Anna Simon.